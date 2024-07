Das Sommerkino na Pragovce / Pozdravy z Fukušimy

Letos se koná již sedmý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. Kino promítá každé úterý po setmění v hale Max Space v areálu Pragovky (vedle Permanent Pragovka). Vstupné zdarma. 9. července promítne od 21:15 ve spolupráci s Das Sommerkino film Pozdravy z Fukušimy. Snímek promítneme s českými titulky.

Marie cestuje jako dobrovolnice do Japonska, do prefektury Fukušima, kde chce pomáhat místním obyvatelům po jaderné katastrofě z roku 2011. Mladá žena, utíkající z Německa před bortícími se sny o vlastní budoucnosti, má pomoci přeživším, kteří i po letech žijí v nouzovém ubytování. Brzy ale poznává, že úkol není pro ni. Už je rozhodnuta vydat se znovu na útěk, ale potkává Satomi, svéhlavou ženu a poslední gejšu z Fukušimy, která se i přes zákaz rozhodla vrátit do svého zničeného domu v zakázané zóně. Začíná intimní setkání dvou rozdílných žen, z nichž se každá musí vyrovnat se svou minulostí. (Das Filmfest)

Kompletní program letního kina na Pragovce: 16. 7. 21:00 Žena na střeše 23. 7. 21:00 Boylesque 30. 7. 20:45 Who am I - žádný systém není bezpečný 6. 8. 20:45 Balón 13. 8. 20:30 Zóna zájmu 20. 8. 20:15 Anatomie pádu 27. 8. 20:00 Láska mezi regály 3. 9. 19:45 Pozor, padá SNG! 10. 9. 19:30 Chybění