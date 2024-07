V neděli 14. července v 15 hodin bude Pragovka Gallery pořádat program věnovaný rodinám s dětmi. Vydejte se s námi na cestu výstavou nazvanou A SPRING OF HOPE, A WINTER OF DESPAIR (JARO NADĚJE, ZIMA BEZNADĚJE) a objevte díla akčních umělců/kyň z Rumunska a České republiky.

Co mají jejich díla společného a čím se naopak liší? Je možné vyjádřit svůj názor tělem nebo gestem? Co je to akční umění, se dozvíte na společném odpoledni v galerii, kde na vás bude čekat řada akčních a fotografických experimentů.

Kde: Pragovka Gallery (Kolbenova 923 / 34a, Praha 9, 190 00)

Kdy: 15:00 – 16:30

Věk: děti 6 až 12 let

Kapacita: 15 míst

Vstup na workshop je za dobrovolný příspěvek.

Nutná registrace předem do 12. 7. na edukace@pragovkagallery.cz

Zdroj fotky (3.2.1. AKCE / Neděle pro rodiny s dětmi): PRAGOVKA ART DISTRICT