Rapová gangsterka z Libně

Anna s Dášou hledají spolubydlícího. Mezi dudákem, ajťákem a týpkem, co chce v bytě pěstovat trávu, si vyberou nenápadného kluka ze Zlína. Poklidný život slušných holek se změní ve chvíli, kdy v jeho batohu najdou půl kilo kokainu. Vidina peněz, splacení dluhů a lepší budoucnosti je přivede do rukou šéfů dvou znepřátelených drogových gangů. Anně s Dášou už může pomoct jen feťačka Katka a matka s Alzheimerem, která se chystá do pořadu Peče celá země…

Komedie s názvem Noc zlomených nehtů, na které se podílel kmenový autor Divadla pod Palmovkou Tomáš Dianiška spolu s Lenkou Veverkovou a Janem Hanzlíkem, vzniká na motivy audioseriálu Sněženky a gangsteři (Audiotéka, 2024).

Zdroj fotky (Noc zlomených nehtů): Divadlo pod Palmovkou