Ginny a Greg, pár, který spolu žije velice krátce, se nezávisle na sobě sejdou v domě manželů Sheily a Filipa.

Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nenapsala tu zatracenou adresu na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Kdyby... Teď ale ti čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou.

Autor Alan Ayckbourn, renomovaný britský dramatik, proslul především komediemi Aby bylo jasno (Relatively speaking) či Jak miluje má drahá polovička, u nás uváděná též jako Kdes to byl/a v noci? (How the Other Half Loves).

Zdroj fotky (Aby bylo jasno): Divadlo Palace