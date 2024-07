„Co se stalo ve Vegas, zůstane ve Vegas.“

V roce 1968 vyjíždí skupina československých hudebníků, zpěváků a bavičů na půlroční umělecké angažmá do Spojených států. V lasvegaském hotelu The Frontier několikrát denně vystupují v rámci show Europa ’68. Účinkuje zde československý Státní sbor písní a tanců, Černé divadlo, komické duo, Laterna Magika i tehdy devětadvacetiletý Karel Gott se svou kapelou. Jde o ukázku toho nejlepšího, co je v soudobém Československu k vidění, a zároveň pro mnohé účastníky o splněný sen v podobě výjezdu do vzdálené a svobodné Ameriky. Ale splnil se opravdu? Co se zde umělci naučili, co získali a co ztratili?

Inscenace vychází z dobových materiálů a ze vzpomínek účastníků půlročního zahraničního angažmá.

Zdroj fotky (Bůh v Las Vegas): Divadlo Na zábradlí