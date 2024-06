Rotterdamský studentský symfonický orchestr se chystá na letní turné do České republiky.

Největší studentský symfonický orchestr města Rotterdamu přijíždí v roce 2024 do České republiky oslavit Rok české hudby.

Od 14. do 17. července odehraje orchestr, čítající 75 členů – studentů od 12 do 20 let, několik koncertu v Praze a na dalších místech České republiky.

Zdroj fotky (Rotterdamský studentský symfonický orchestr): Studio Alta Praha