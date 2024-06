Může tanec napravit naše vazby k zemi a důvěrně nás propojit?

Lush Blast je procházková inscenace v městském parku, která zkoumá vztahy mezi přírodním a umělým, divokým a domestikovaným a kulturními reprezentacemi přírody. Čtyři performerky a performeři provádějí diváky různými prostory a situacemi a ptají se, co zůstává z divočiny v Evropě a v lidech. Pomocí své tělesnosti a hlasů neustále proměňují svou přítomnost ve snaze stát se něčím jiným než člověkem a zvou diváky na smyslnou hostinu i kruté bojiště. Po pobytu v karpatské divočině chtějí choreografky znovu artikulovat moc jako vitální sílu, nikoli jako nástroj kontroly. Co kdyby se lidstvo vzdalo ovládání a vykořisťování přírody? Co by mělo být obětováno, aby se tak stalo?

Představení se hraje v češtině a v angličtině.

Zdroj fotky (Lush Blast): Studio Alta v Praze