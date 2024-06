Letní kino Centrum Černý Most: Blíženec

Ve čtvrtek 11. července zveme všechny návštěvníky do letního kina na promítání filmu Blíženec. Přijďte si užít filmový večer u hlavního vchodu do Centra Černý Most!

Čtyři čtvrteční večery na začátku prázdnin a čtyři čtvrteční večery na jejich konci budou letos v Centru Černý Most opět patřit filmům. Na travnaté ploše u hlavního vstupu totiž již odstartoval další ročník oblíbeného Paramount MAX kina.

Pro děti budou tentokrát připravena hned tři promítání. Na své si přijdou i dospělí, kterým letošní program nabídne loňský hit Mission: Impossible Odplata – První část nebo nejnovější díl série Transformers: Probuzení monster. Malé i velké pak jistě pobaví Želvy Ninja: Mutantí chaos, ve kterém se loni na plátna vrátily kultovní kreslené postavičky.

Za promítáním letního kina stojí opět kanály Paramount Network a Prima MAX. Vstup na akci, kterou pořádá primácká agentura SOLOOTIONS, bude jako vždy pro všechny diváky zdarma.