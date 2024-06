Roy Ellis aka Mr. Symarip (JAM)

Legendární jamajský zpěvák Roy Ellis aka Mr. Symarip se vrací 21. listopadu 2024 do Prahy. Očekávejte jedinečný hlas, show a hity jako Skinhead Moonstomp, Must Catch A Train, Stay With Him, Skinhead Girl, nebo Come On And Dance With Me.

Jeden z nejlepších žijících jamajských zpěváků staré školy znovu zahraje v klubu, kde před rokem pokřtil svou dnes již téměř rozebranou biografii, kterou napsal český hudební novinář Honza Vedral. Tentokrát Roy přijede s novým albem plným nejrůznějších spoluprací s hudebníky z celého světa.

Roy Ellis, narozený v Kingstonu na Jamajce, je jedním z klíčových průkopníků ska a reggae. Svou hudební dráhu zahájil v 60. letech a rychle se proslavil charismatickým vystupováním a nezaměnitelným hlasem. Jeho hudba, pro kterou se vžilo označení skinhead reggae, má dodnes obrovský vliv na generace hudebníků a fanoušků po celém světě.

Pražský koncert odehraje za doprovodu zkušených českých muzikantů. Bude to jedinečná příležitost bezprostředně prožít kus hudební historie a znovu si zazpívat známé melodie a trochu si u toho zadupat.