Cults v Praze

Indie miláčci minulé dekády, které objevila i Gen Z: Cults vystoupí poprvé v Praze.

Americká nezávislá scéna si Cults oblíbila, jen co v roce 2011 vydali svůj eponymní debut. K tomu jim pomohla i prestižní nálepka Best New Music udělovaná portálem Pitchfork. Hlas zpěvačky Madeline Follin nelze přeslechnout a melodie písní jako Always Forever nebo Go Outside zase dostat z hlavy. Altpopové duo ale rozhodně netěží jenom z nostalgie, jejich písně teď bodují na TikToku, virální skladba She Knows s J. Colem má jenom na Spotify přes půl miliardy přehrání – a z katalogu Cults není jediná.

Zdroj fotky (Cults): MeetFactory v Praze