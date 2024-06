Festival Metronome Prague je třídenní hudební a umělecká událost, která poskytuje svým návštěvníkům unikátní zážitky přímo v centru Prahy. Již 8. ročník startuje 19. června 2025 na Výstavišti Praha.

Díky špičkovým mezinárodním hvězdám, množství uměleckých forem, konání v centru metropole a perfektnímu načasování v tom nejkrásnějším období v roce směřuje Metronome Prague k tomu být jedničkou mezi metropolitními hudebními festivaly.

Díky rozmanitosti akce organizátoři každoročně oslovují všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy. Sází na aktuální dění v moderní hudbě, ale neopomíjí ani stále živou klasiku různých žánrů.

V roce 2024 na METRONOME PRAGUE zavítalo bezmála 20 000 návštěvníků, které zcela pohltili umělci z tuzemska i ze zahraničí, mezi kterými nechyběla jména jako Michael Kiwanuka, Kosheen, Michael Kocáb, Milky Chance, Marc Rebillet, Raye, The Blaze a Tom Grennan.

Na co se mohou těšit návštěvníci Metronome Prague 2025? To je zatím překvapením, jisté ale je, že to bude opět výběr skvělých zahraničních i českých umělců a umělkyň.

Zdroj fotky: FB Metronome Prague