Neil Anderson & Original Gravity Allstars

Britský label Original Gravity Records přiváží jedinečný koncertní zážitek pro milovníky hudby 60. a 70. let.

V české premiéře se v Malostranské Besedě představí Neil Anderson – multifunkční hudebník, producent a zakladatel vydavatelství Original Gravity Records. Jeho všestrannost zahrnuje hru na bicí, baskytaru, kytary, perkuse, klávesy, zpěv doprovodných vokálů i hlavních vokálů. Andersonova tvorba se rozprostírá přes žánry jako ska, reggae, R&B, blues, latin, funk a soul. 80 procent svých nahrávek natáčí sám a daří se mu vytvářet autentický zvuk hudby 60. a 70. let.

Na koncertě v Malostranské Besedě se k Andersonovi připojí osmičlenná kapela složená z předních pražských session muzikantů. Společně přinesou na pódium jedinečné zvuky Andersonových hudebních alter eg, jako jsou Néstor Álvarez (latino), Curtis Baker & The Bravehearts (blues a R&B), Melvin Craig (funk), Floyd James & The GTs (soul), Woodfield Rd Allstars (ska & Reggae) a The Labrats (blues a 60s garage). Bude to unikátní večer, který by si neměl nechat ujít žádný milovník kvalitní hudby.

Andersonovy producentské dovednosti si získaly mezinárodní uznání a přinesli mu spolupráce s mnoha významnými umělci a kapelami, jako jsou Roy Ellis či The Pioneers. Před založením Original Gravity Records působil jako studiový muzikant v Londýně, kde se podílel na mnoha projektech napříč žánry. Jeho schopnost vystihnout různé hudební styly a jeho vášeň pro autentický zvuk z něj činí vyhledávané jméno své generace.

Nenechte si ujít jedinečný koncert v Malostranské Besedě, na kterém se poprvé představí pražskému publiku.