Komentovaná prohlídka s průvodkyní v historickém kostýmu na téma Legendy a strašidla staré Prahy. Prohlídka vychází z velmi populárního žánru (ghost tours), který je mezi cizinci v Praze velmi oblíbený.

Pojetí této túry může být různé. Zažijete zábavu z dob minulých, kdy si lidé po večerech vyprávěli různé pověsti, legendy a příběhy nejen o strašidlech. Tyto pověsti vycházely z toho, co se skutečně stalo (alespoň většinou), ale samozřejmě si lidé ledacos přibarvili, aby příběh byl napínavější a strašidelnější. Příběhy jsou určeny všem věkovým kategoriím, tak jak to bylo kdysi běžné. Vypráví je žena – spisovatelka, která představuje sběratelku lidových pověstí Popelku Biliánovou v secesním kostýmu ze začátku 20. století.

Účastníci budou moci objevit starou Prahu, jak ji dřív neviděli. Budou procházet uličkami, kouty a nádvořími Starého Města. Prohlídka začíná u Stavovského divadla a končí na Staroměstském náměstí, vede i přes bývalé židovské ghetto. Po prohlídce je možné posezení ve Skautském institutu vedle orloje.

Sraz je před hlavním vchodem do Stavovského divadla, u sochy sedící postavy v kápi. Procházka trvá 90–120 minut. Skupiny jsou do 15 (počet bez dětí do 6 let) lidí. Doporučujeme pohodlné boty.

Vstupné: 300 Kč dospělý, 200 Kč děti 6–15 let, důchodci 65+ 200 Kč, mladší děti zdarma

Zdroj fotky (Legendy a strašidla staré Prahy): FB Fabián Tours