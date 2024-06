Výstava BE PROUD BE YOU: osobní příběhy zástupců LGBT+ komunity

Červen patří již tradičně oslavě diverzity a rovnosti LGBT+ komunity. Fashion Aréna se tento rok spojila s platformou sbarvouven.cz, která poskytuje podporu osobám na cestě coming outem. Výsledkem spolupráce je výstava zachycující silné osobní příběhy devíti ambasadorů, kteří mají silný příběh propojený s menšinou LGBT+ lidí. Výstava bude od 13. až do 30. června k vidění na pasáži štěrboholské Fashion Arena Prague Outlet.

Projekt na podporu komunity připravila evropská síť outletových center VIA Outlets, jejíž součástí je i pražská Fashion Arena Prague Outlet. Každé z outletových center po celé Evropě si vybralo jeden silný osobní příběh, který se rozhodly sdílet. Všechny příběhy jsou pak až do konce června k vidění ve všech evropských outletových centrech VIA Outlets v rámci výstavy BE PROUD BE YOU.

Českou republiku svým příběhem reprezentuje oblíbená herečka a moderátorka Ester Janečková. Ale také teta Filipa, který si v roce 2014 v pouhých 14 letech vzal život, protože se nedokázal smířit s tím, že by měl žít jako queer člověk v tak netolerantní společnosti. V dopise na rozloučenou vyjádřil přání, aby jeho smrt přispěla k větší rovnosti a toleranci mezi lidmi.

Každý osobní příběh je vyobrazen jako jeden unikátní dílek skládačky puzzle a přibližuje překážky, se kterými se osoby LGBT+ musí potýkat. „Po Filipově smrti se na mě začala obracet spousta mladých lidí v podobné životní situaci, jako byl Filip. Mají obavy z coming outu, bojí se reakce rodiny i spolužáků. Přemýšlela jsem, jak takovým lidem pomoci. Myslím, že právě možnost sdílení a rozhovoru s někým, kdo prožíval to samé, je tou nejlepší možností. A právě to webová poradna projektu S barvou ven nabízí,“ vysvětluje spoluzakladatelka platformy sbarvouven.cz Ester Janečková.

Až 40 % LGBT+ v České republice se nachází ve vysokém riziku depresivity a úzkostnosti. Projekt sbarvouven.cz, provozovaný spolkem Prague Pride, poskytuje odborné služby jako je online poradna vedená zkušenými mentory nebo podpůrná skupina pro osoby procházející coming outem i jejich rodiče.