Poslední červnový víkend se Královská zahrada Pražského hradu promění v jedinečnou Garden Party. Od pátku 28. do neděle 30. června zde více než tři desítky vystavovatelů naservírují vybrané delikatesy ze všech koutů Evropy.

Nebude chybět bohatý doprovodný program, včetně hudebních vystoupeních místních i evropských umělců, jako jsou Duo Duko, Charlie and the Chocolates, Ondřej Štveráček Jazz Trio, Petra Erneyi Jazz Trio a Lače Manuša a Tibor Žida.

Pro děti bude připraven také zábavný program, včetně show populárního Pana Kravaty v sobotu dopoledne. Školáci si navíc mohou za svou celoroční píli odnést sladkou odměnu.

Festival je novým projektem, který nejen slaví letošní 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, ale také přináší do Královské zahrady jedinečnou atmosféru, včetně skvělé příležitost ochutnat rozmanité evropské delikatesy. Speciálním hostem budou oblíbené Francouzské trhy, které jsou známé svým šarmem a bohatou nabídkou autentických pokrmů.

Původně renesanční Královská zahrada se díky své poloze stane oázou klidu v centru Prahy vybízející k tomu, užít si relaxaci v trávě se sklenkou bublinek, kvalitního vína, cideru nebo třeba crémantu. Bývalé středověké vinice ve stínu Pražského hradu vytvářejí ideální kulisy pro Garden Party s vybranými evropskými specialitami.

Pro vstup doporučujeme využít přístup do zahrad z tramvajové zastávky linek 22 a 23 Královský letohrádek nebo Pražský hrad. Zahrada Pražského hradu bude pro návštěvníky festivalu otevřena od pátku 28. do neděle 30. června, každý den od 10 do 20 hodin. Vstupné je 150 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Zdroj fotky (Prague Garden Party): praguegardenparty