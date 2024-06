Ve čtvrtek 27. června bude od 18:00 promítnut film Světloplachost, který vypráví příběh dvou ukrajinských dětí, ukrývajících se s rodinami před děsivou válkou. Denní světlo se tak pro rodiny stává synonymem smrtelného nebezpečí.

Nikitovi je dvanáct let, když ho rodiče ráno probouzejí. Myslí si, že zaspal do školy, ale dneska ne. Musí si rychle sbalit věci a pak se s celou rodinou na dobu neurčitou přesunout do charkovského podzemí. Všude kolem je cítit smutek a ztráta, ale dětské oči se naděje nevzdávají. Nikita krátce po příjezdu poznává Viku, spřátelí se s ní, začnou spolu trávit veškerý svůj čas a zase se mají na co těšit. Společně prozkoumávají prostory metra a také tváře lidí, ať už těch přítomných nebo těch, které nacházejí na fotkách ze starého filmu. Hledají v nich štěstí, které jim válka sebrala.