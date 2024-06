Koncert lékařů z Tübingen, jižní Německo: Hudba může léčit

Hudba může léčit – koncert lékařů z Tübingen se uskuteční v pátek 21. 6. v 19:00 hodin v evangelickém kostele U Salvátora.

Program:

F. Mendelssohn-Bartoldy – Houslový koncert e moll op. 64

Robert Schumann – Symfonie č. 1 Jarní B dur op. 38

Dirigent – Martin Künstner, Reutlingen

Housle – Julia Galic, Tübingen

Na koncertu zahraje velký orchestr lékařů, profesorů, docentů, asistentů, medicínského personálu a studentů medicíny. Letos orchestr slaví už čtyřicet let svého trvání. Lékaři tak chtějí léčit i hudbou, a to s velikým nadšením. Orchestr nastuduje každý rok dva nové koncertní programy, často i ve spolupráci s pěveckými sbory. Do Prahy přijede tento orchestr s téměř sedmdesáti hudebníky.

Dirigent Martin Künstner studoval hoboj na Vysoké škole pro hudbu a umění ve Stuttgartu u profesorů Schnella a Mildeho a později u prof. Günthera Passina v Mnichově. Vedle toho absolvoval studium církevní hudby na Vysoké škole pro církevní hudbu v Esslingen. Vedle svého působení v roli sólisty vedl a vede různé pěvecké sbory, které provádějí i velká hudební díla.

Koncertu se účastní také houslistka Julia Galic, rodačka z Tübingen. Studium hry na housle započala u profesorů Diericka, Baynova a Agostiniho. Své studium ukončila u profesora Ingolfa Turbana na Vysoké škole pro hudbu a umění ve Stuttgartu. Jako sólistka spolupracovala s komorními orchestry v Německu, Moskvě, Záhřebu, Litvě, Polsku, Thajsku a v dalších zemích. Julia Galic založila Ensemble Transcendent, je členkou souborů Trio Parnassus a Parnassus Akademie.

Vstupné je dobrovolné a je určeno na podporu sboru Českobratské církve evangelické U Salvátora.