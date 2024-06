Performance: Kateryna Aliinyk – The inability to share grief is not as bad as the inability to share beauty

Nová performance ukrajinské umělkyně a spisovatelky Kateryny Aliinyk ve spolupráci s v Praze žijícími performerkami Polinou Revunenko a Olesjou Sydorenko.

Akce je součástí celodenního programu druhého dne zahajovacího víkendu bienále. Program ve Veletržním paláci pokračuje dalšími performancemi až do 21 h.

Performance bude v anglickém jazyce.

Účinkující: Kateryna Aliinyk, Polina Revunenko, Olesya Sydorenko.

Zdroj fotky (Sharing ukrainian stories – Biennale art matter): Francouzský institut v Praze