Tanec Praha 2024: Womanhood &. Fantasmas

Neberte se příliš vážně, chtějí světu předat prostřednictvím představení Womanhood jeho protagonistky. Pro život je nezbytný nadhled a humor. Womanhood zahrnuje široké spektrum identit, výrazů a cest propojených s představami moci, odolnosti a individuality.

Od říše mateřství po sesterství, od pouhého plnění zadání po kreativitu. Ženství vzkvétá v nesčetných podobách, z nichž každá nese svůj vlastní příběh a význam. Yana a Clara oslavují tancem rozmanitost, ale také podporují pocit jednoty a posílení postavení žen na celém světě. Společně se noří do hlubin mnohostranného konceptu tím, že umocňují rozmanitou škálu hlasů a vyprávění. Prostřednictvím spojení různých kulturních prostředí, osobních zkušeností a uměleckých vlivů se snaží vytvořit představení, které překračuje hranice pohlaví a rezonuje napříč publikem.

Yana Reutova působila jako tanečnice, choreografka a pedagožka v Oděské oblasti. V roce 2014 založila Taneční divadlo Plastilin a vytvořila několik představení, která získala nejedno ocenění. Pořádala festival Taneční platforma Most (5 let) a hodně pracovala s dětmi (projekt Creative Kids) a svými studenty. Poté odstartovala festival Speaking with the Body. V březnu 2022 vzala dceru a několik studentek a utekla před válkou do Prahy, kde nyní pracuje. Podílela se na projektech i jiných choreografů a sama vede workshopy pro děti a rozvíjí vlastní tvorbu s umělci.

Clara da Costa je tanečnice, choreografka a pedagožka. Vystudovala obor performance na SEAD v rakouském Salcburku a studovala také na Tisch School of the Arts - NYU v USA. Absolvovala workshopy s Davidem Zambranem, Les Slovaks, Frey Faust a dalšími. Vedla workshopy pro Cirque du Soleil. Pracuje v hudebním divadle jako choreografka, režisérka, trenérka herců, trenérka těla a také rezidentní režisérka. Od roku 2003 vede workshop Corpo Único (současný tanec a improvizace) v Brazílii a v Evropě. Nedávno vystupovala se skupinou Grupo Tápias jako kreativní interpretka ve skladbách Imprevisto, onde o amor acontece a Café não é só umaxícara a se skupinou Yanou Reutovou, ukrajinskou choreografkou.

Fantasmas

Brazilská choreografka Flávia Tápias se po roce opět vrací na festival TANEC PRAHA. V loňském roce její site specific projekt Rotas Afora, do kterého se zapojili jak tuzemští, tak ukrajinští tanečníci, roztančil ulice několika českých měst. Letos představí na festivalu open air inscenaci Fantasmas, na které spolupracovala spolu s českou tanečnicí Jitkou Čechovou.

Divadlo i tanec jsou proměnlivými okamžiky, které vyprchají a zůstanou pouze v našich vzpomínkách. Fantasmas nevypráví lineární příběh, ale zabývá se absurditou i kouzlem bytí na jevišti, v umění a v životě. Flávia Tápias se inspirovala textem renomovaného brazilského divadelního autora Fernanda Carusa Os Dojs Fantasmas a vytvořila inscenaci pro jednoho herce a dva tanečníky.

Upozornění pro diváky: představení obsahuje mluvené slovo v českém i anglickém jazyce.

Flávia Tápias je choreografka, performerka, pohybová režisérka a pedagožka současného tance, vystudovala Faculdade Angel Vianna v Brazílii. Je uměleckou ředitelkou festivalu Tápias a ředitelkou a kurátorkou mezinárodních festivalů současného tance Dança em Trânsito a Correios em Movimento, které se konají v Brazílii a ve Francii. Vyučuje techniku současného tance a choreografickou kompozici na různých mezinárodních festivalech a představeních. V posledních letech vystupovala mimo jiné v Portugalsku, Francii, Itálii, Belgii, České republice, USA a Jižní Koreji.

Představení proběhnou na Žižkov Highline za divadlem PONEC.