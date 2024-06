Léto v Metropoli: Ninja park a další zábava pro děti i dospělé

Máte doma malého milovníka bojových umění, Ninja faktoru nebo snad želv Ninja? Tak to musíte zavítat do nákupního centra Metropole Zličín, kde na malé i větší bojovníky od 15. června do 15. září čeká unikátní Ninja park.

Součástí Ninja parku jsou unikátní lanové dráhy, zábavné prolézačky, lezecké stěny, skákací sítě, ale i skluzavky a houpačky.

Sportovní léto v Metropoli Zličín nabídne i další atrakce. K dispozici je interaktivní stěna SUTU WALL, jediná svého druhu v České republice, která prostřednictvím tří různých her prověří přesnost a rychlost. Klidnější zábavu pro starší děti a dospělé poskytne hra petangue, jejíž vybavení je možné si na místě zapůjčit. V rámci areálu je připraven dostatek místa k sezení s příjemným stíněním. Návštěvníci si mohou oddechnout také na venkovní terase, která se nachází hned vedle Ninja parku.

Během léta se můžete těšit i na řadu speciálních akcí. V sobotu 22. června se mohou děti setkat se samotnými želvami Ninja a vyfotit se třeba s pravým Raphaelem a Donatellem! Těsně před začátkem prázdnin, 29. června, se koná exhibiční show parkouristů a skokanů na trampolínách, během které si odvážní návštěvníci budou moci vyzkoušet také seskok z výšky, tzv. bagjump. Pro milovníky scooteringu a kol, zvláště pak BMX a freestylu, bude po celý srpen otevřená akční zóna, kde si budou moci po celý měsíc vždy od čtvrtka do neděle zkoušet jízdu zručnosti na mobilních překážkách a minirampě. Poslední prázdninový den pak bude patřit závěrečné exhibiční show profesionálních freestyle sportovců, autogramiádě a vyhlášení vítězů soutěže.

Nový školní rok zahájí nákupní centrum Metropole Zličín Dnem bez úrazu s projektem „Rozhlédni se!“ – Ten všem zájemcům přinese 7. září interaktivní tréninky, které děti naučí a upozorní, na co si dávat na chodníku a silnici pozor. Součástí bude také Markova sanitka, populární představení pro děti, které je zaměřené na učení první pomoci.

Vstup do Ninja Parku je pro členy věrnostního klubu zcela zdarma.

Zdroj fotky (Ninja park): Metropole Zličín