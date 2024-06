Tanec Praha: Příběhy Afriky

Během tří červnových víkendů zavítáme z valu Žižkovské Highline do zemí, odkud přijeli umělci na festival TANEC PRAHA. Vezměte s sebou děti, prarodiče i kamarády, každý si z víkendového menu vybere to své. Krenovka* totiž patří nejen tanci, najdete tu výtvarníky spolku Trať 42 i půvabnou Čítárnu Unijazz, která obohatí nabídku o gastronomii Severu, Afriky či Ukrajiny.

Pohybový workshop, korálky, barvy, keramiku a batiku doplní workshop afrických bubnů s Tomášem Kerlem. Na kole přes Afriku vás pozve Tadeáš Šíma, afro hudební rytmy vás naladí na večer v PONCI se sóly Mai Juli a Amaly Dianor, který povede i workshop pro profesionály, než se vrátí k přípravám openingu Olympijských her v Paříži.

Vstupné dobrovolné.

SOBOTA 15. 6.

10.00 - 11.00 Pohybový workshop pro děti - Tanec hrou

Žižkov Highline

pro děti

Yana Reutova - choreografka, Olena Korotkova - lektorka, Anastasiia Pavlovska - lektorka

Během workshopu se děti naučí poznávat samy sebe skrze různé aktivity, jako jsou hry a taneční cvičení. Děti se budou také zaměřovat na pozorování prostředí kolem sebe, které je inspiruje k pohybu. Workshop je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a sebevyjádření dětí.

10.00 - 18.00 Korálkování s Barborou Šmídovou

Žižkov Highline

pro děti

Barbora Šmídová

S Barborou Šmídovou si můžete vybít kreativního ducha. Vyrábět se budou tradiční severské náramky i různá zvířátka typická pro Afriku. Stánek pro vás bude otevřencelý den, takže se můžete kdykoliv zastavit a vytvořit si vlastní originální šperky.

14.00 - 15.00 Africké bubny

Žižkov Highline

workshop

Tomáš Kerle

Workshop afrických bubnů pod vedením Tomáše Kerleho je skvělou příležitostí pro děti a mladistvé objevit magický svět africké hudby. Tomáš je vášnivým hudebníkem s bohatými zkušenostmi a velkou znalostí afrických rytmů. Workshop bude plný energie a interakce, která dětem pomáhá rozvíjet hudební schopnosti a kreativitu. Africké bubny přinášejí do života dětí nové zážitky a inspiraci k objevování různých hudebních tradic.

14.00 - 16.30 Africká batika

Žižkov Highline

workshop

Ateliér ŠUM

K Africe neodmyslně patří i různě barvené oblečení. Jednou z tradičních praktik barvení textilií je batikování. Pro děti i dospělé máme připravený workshop ve spolupráci s Ateliérem ŠUM. Lektoři jsou profesionální výtvarníci s pedagogickou praxí, kteří vás touto technikou provedou.

15.30 - 16.30 Afrika na kole

Čítárna Unijazz

přednáška

Tadeáš Šíma

Měli jste někdy sen jet do Afriky a poznávat tamní přírodu? Vydejme se s Tadeášem Šímou, kterého můžeme znát pod pseudonymem Tady Táda, na cestu přes hory, pouště, savany i tropické lesy. Pojďme společně zjistit čím vším se během své cesty stal, jaká dobrodružství během cesty zažil a co zjistil o tmě, které se odjakživa bál.

17.20 - 18.00 Barati Trio

Žižkov Highline

koncert africké hudby

Barati Trio

Tříčlenná skupina, která nás skrze tradiční africké rytmy provede fascinující krajinou zvuků a nálad. Hudba je složená z rozmanitých bubnů a perkusů určená k tanci i poslechu. Krásně nás navnadí na navazující Příběhy Afriky v PONCI se sóly Mai Juli a Amaly Dianor.

NEDĚLE 16. 6.

10.00 - 11.30 Barvené malování afriky

zeď u Čítárny Unijazz

malba pro děti

Jan Hladík

Děti společně s výtvarníkem a hudebníkem budou moct ztvárnit africkou kulturu. Skrze hru s barvami vytvoří malby, které vyzdobí okolí Krenovky.

13.30 - 15.30 Keramika pro děti

Krenovka (Trať 42)

pro děti

Barbora Dayef

Zveme vás na výtvarnou dílnu pro děti i dospělé, kde si každý vyzkouší základní sochařskou techniku odlévání ze sádry. Děti si formou hry a otiskování různých tvarů do mokrého písku vytvoří písčitou krajinu, ze které na konci lekce vznikne odlitek, který si odnesou domů.

16.00 - 18.00 Keramika pro dospělé

Krenovka (Trať 42)

pro dospělé

Barbora Dayef

Zveme vás na výtvarnou dílnu pro děti i dospělé, kde si každý vyzkouší základní sochařskoutechniku odlévání do sádry. Dospěli vyzkouší vtlačování a otiskování květin a dalších přírodních struktur do sochařské hlíny. Následným odlitím do sádry vznikne plastický reliéf, křehký obraz, který budeme následně patinovat a kolorovat.

16.00 - 17.00 Nafukovacím kajakem po Amazonce

Žižkov Highline

přednáška

Matěj Balga

Matěj Balga se v roce 2014 vydal na neuvěřitelnou cestu kolem světa, která zahrnovala i epickou čtyřměsíční výpravu na nafukovacím kajaku po Amazonii. Během této dobrodružné cesty poznával tajemství amazonského pralesa a čelil nástrahám divoké řeky i jejích obyvatel. Přijďte si poslechnout příběh o odvaze a odhodlání, který posunul jeho fyzické i mentální schopnosti na samotné hranice.

18.00 - 19.00 Christianizace domorodých obyvatel Latinské Ameriky

Žižkov Highline

přednáška

Monika Brenišínová

Přednáška se zabývá fenoménem christianizace původních obyvatel Latinské Ameriky. Přibližuje historické okolnosti i metody evangelizace, architekturu evangelizace a umění, které sloužilo k indoktrinaci a katechezi domorodců. Představuje také synkretické, hybridní prvky, které vznikly mísením západní, křesťanské kultury s nativními kulturami Latinské Ameriky.