Lék na cestovní horečku ve Fashion Areně. Od 10. do 16. června se v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet uskuteční ve znamení blížících se prázdnin akce Travel Week.

Návštěvníci si budou během celého týdne vybírat ze široké nabídky módních kousků a letního vybavení s exkluzivními slevami až 70 %. Členové Fashion Clubu se navíc mohou těšit na soutěž o zájezd na prosluněnou Madeiru či na speciální letní dárek.

Na své si přijdou jak milovníci pláží a velkoměsta, tak i dobrodruhové či příznivci horských výšlapů. Druhý červnový týden si mohou všichni cestovatelé zpříjemnit nákupy letních nezbytností za lákavé zvýhodněné nabídky u prémiových značek jako Calvin Klein, Samsonite, Calzedonia, Salomon či Tommy Hilfiger. V outletovém centru najdou zákazníci i specializované obchody s vybavením do náročnějších outdoorových podmínek.

Pro prvních 350 členů věrnostního programu Fashion Club je připraven speciální dárek v podobě travel setu, který obsahuje tři nezbytnosti na každou ideální letní dovolenou – cestovní polštář, masku na spaní a špunty do uší.

Všichni členové Fashion Clubu si zároveň mohou v rámci Travel Weeku zasoutěžit o zájezd na portugalskou Madeiru. Pro zapojení do soutěže stačí do 30. června alespoň jednou nakoupit v zapojených obchodech a přihlásit se do slosování prostřednictvím speciálního e-mailu.