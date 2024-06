The World Famous Glenn Miller Orchestra

Glenn Miller Orchestra, jeden z nejznámějších swingových orchestrů na světě, se vrací do Prahy! Proslulé hudební těleso, přinášející publiku nejlepší melodie ze zlaté swingové éry, vystoupí 11. ledna 2025 se svou show v pražském Obecním domě.

Glenn Miller Orchestra, který nese jméno jednoho z největších mistrů swingové hudby, se stal synonymem pro eleganci, sofistikovanost a nepřekonatelnou hudební kvalitu. Jejich koncerty jsou vždy událostí, kterou si nesmíte nechat ujít. Tentokrát přinášejí do Prahy nejen skvělé hudební aranže, ale i nezapomenutelnou atmosféru, která posluchače vtáhne zpět do doby, kdy swing vládl tanečním parketům.

Pod vedením kapelníka Uliho Plettendorffa, který svou precizností a vášní pro swing vede orchestr k dokonalosti, a za doprovodu vokální skupiny The Moonlight Serenades, zazní na koncertě zhruba 30 melodií. Mezi nimi nebudou chybět nesmrtelné evergreeny jako In the Mood, String of Pearls, Pennsylvania 6-5000, Moonlight Cocktail, Sentimental Journey nebo Rhapsody in Blue.