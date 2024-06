Kateřina Steinerová & Her Swing Boys

Během koncertu Kateřiny Steinerové & Her Swing Boys vás čeká návrat do dob 30., 40. a 50. let minulého století. Repertoár kapely je složen z anglicky i česky zpívaných swingových písní.

Přidanou hodnotou každého vystoupení je malá lekce swingového tance nebo stepařské vystoupení. Chybět nebudou ani písně z debutové desky s názvem "I love Peggy Lee", kterou kapela natočila v roce 2015 ve studiu Sono. Kapela & Her Swing Boys je složena z předních jazzových hudebníků.