Léto plné sportu a nová lezecká stěna ve Westfield Chodov

V obchodním centru Westfield Chodov vzniká nová lezecké stěna na bouldering . Slavnostní zahájení jejího provozu proběhne 6. června od 15.00 hodin a následně bude stěna zdarma přístupná veřejnosti vždy od čtvrtka do neděle až do konce srpna . Spoluautorem stěny je nejlepší český lezec Adam Ondra , který je také patronem celé akce.

Úplní začátečníci i pokročilí lezci mohou stěnu využít každý týden od čtvrtka do neděle až do konce srpna, a to zcela zdarma. O své zdraví nemusí mít obavy, proškolený personál bude vždy na místě dbát na maximální bezpečí všech lezců. Zároveň bude ochoten poradit, jak se sportem začít.