Free Cinema: filmové a herecké celoroční kurzy

JAK VIDĚT FILM:

Jak vidět film je cyklus rozborových seminářů, projekcí a masterclass výrazných filmových osobností. Naši pedagogové vám předloží inspirativní podoby uvažování o filmové tvorbě i teorii, naučíte se analyzovat filmy, vyslechnete se výběrové lekce od předních filmových dramaturgů a pedagogů. Celoroční kurz je vhodný jako příprava na teoretickou část přijímacích zkoušek na vysoké školy uměleckého zaměření, ale zároveň slouží jako teoretický základ při tvorbě vlastních námětů a scénářů. Filmař bez zevrubné myšlenkové průpravy není plnohodnotným autorem.

Přednášky a masterclass vedou výrazní autorští filmaři, filmařky a filmoví pedagogové: Květa Chaloupková, Valeria Recmanová, Václav Kadrnka, Jan Vejnar, Petr Horák, Jiří Forejt a další



JAK STVOŘIT FILM:

Praktický kurz pro zájemce o filmovou tvorbu. Přednášky se věnují přípravě scénářů, režii, ale i technickým stránkám filmu, jako je kamera nebo zvuk. V prvním pololetí si studenti projdou pečlivou přípravou scénáře, od sepsání námětu, přes literární až po technický scénář. Své náměty a nápady budou mít možnost konzultovat s lektory na pravidelných setkáních. Druhé pololetí je zaměřeno na technické profese ve filmu. Zvuk, kamera, střih, ale i obrazová a zvuková postprodukce ve studiu. Na závěr dostanou studenti možnost zapůjčit si technické vybavení z FAMU a natočit si vlastní kraťas! Po skončení kurzu proběhne slavnostní premiéra všech natočených snímků. Součástí kurzu jsou výlety do praxe a celoroční dramaturgické kruhy.

Přednášky a masterclass vedou výrazní autorští filmaři, filmařky a filmoví pedagogové: Valeria Recmanová, Tomáš Hubáček, Rudolf Mašata, Jiří Forejt, Marek Grajciar, Ondřej Belica, Vojtěch Gaman, a další.

kurz Jak vidět film máte při kurzu Jak stvořit film ZDARMA!

JAK HRÁT VE FILMU

​Praktický celoroční kurz pro nadšené zájemce o filmové herectví. V rámci tohoto intenzivního kurzu, složeného ze série přednášek, filmových ukázek a exkluzivních praktických hereckých cvičení, se budeme podrobně věnovat specifikům filmového herectví. Společně se ponoříme do tajů tvorby přesvědčivých emocí před kamerou.

Kurz vám umožní pod vedením profesionální filmové režisérky hluboký a erudovaný vhled do komplexního a fascinujícího umění filmového herectví. Jednotlivé techniky si vyzkoušíte na vlastní kůži, a tak můžete získat sebevědomí při herecké práci před kamerou. Praktické herecké cvičení budeme natáčet na kameru, herci budou pracovat samostatně formou monologů a situačních etud, ale také kontaktně formou dialogů.. Herečtí partneři se budou vždy vzájemně střídat, abychom si užili různorodost. Absolventi si z kurzu odnesou množství vlastních natočených etud, skvělé zážitky, nové přátelé a kontakty do budoucnosti. Zároveň se filmoví herci okamžite uplatní v krátkých filmech filmových studentů z dalšího kurzu Free Cinemy (Jak stvořit film), který probíhá paralelně s kurzem hereckým.

Kurzisté mají v ceně také teoretický filmový kurz Jak vidět film.

Zdroj fotky (Free Cinema: filmové a herecké celoroční kurzy): Free Cinema Pofiv, o.p.s.