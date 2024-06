Letní scéna Prahy 10 – Divadlo Vanička – Lakomá Barka

Divadlo Vanička – Lakomá Barka - Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice.

Divadlo Vanička – Lakomá Barka - Řekli byste, že název vesnice Dejvice je od slova DEJ_VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně naopak. Lidé z Dejvic škudlí jeden více než druhý. Nejlakotnější držgrešle ze všech je Lakomá Barka. A proč se o ní říká, že je lakomá a je lakomá jen Barka? A proč se Barka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici Dejvice ještě úplně jinak? To se dozvíte v pravdivém příběhu Jana Wericha.

Pro děti od 4 let.

Zdroj fotky (Letní scéna Prahy 10 Lakomá Barka): Divadlo Vanička