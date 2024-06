Letní scéna Prahy 10 – BR Divadlo – Kdo si s námi hraje, pozná cizí kraje!

BR Divadlo - Kdo si s námi hraje, pozná cizí kraje!

Divadelní výlet s mluvícím kocourem Vilíkem a jeho kamarádkou za hranice k našim sousedům. Děti se dozvědí, jak se u nich mluví, co si zpívají a třeba i to, co rádi jedí… Písničky zazní v originálním jazyce a pak také v českém překladu, aby malí diváci věděli, o čem vlastně jsou.

Malá příprava na to,

Zdroj fotky (Letní scéna Prahy 10 Kdo si s námi hraje, pozná cizí kraje!): BR Divadlo