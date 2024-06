Poznejte historii dresů české fotbalové reprezentace v Metropoli Zličín V jakých dresech se proháněli čeští fotbalisté, když slavili bronz v roce 2004, a v čem se budou prohánět na hřišti na letošním Euru? A co Na to a mnohem víc se můžete od 30. května do 15. června podívat na výstavě historických dresů v nákupním centru Metropole Zličín, která se uskuteční u příležitosti třiceti let české fotbalové reprezentace.

Výstava, která vznikla ve spolupráci se Sportisimo, Českou fotbalovou asociací a firmou Puma, poskytne návštěvníkům jedinečnou příležitost prohlédnout si reprezentační dresy od roku 1994 až po současnost. Samozřejmostí jsou také letošní modely, které jsou svým provedením speciální. Nejen že byly vytvořeny z recyklovaných textilií, ale nejsou všechny stejné, jak je obvykle zvykem. Vodoznak českého lva se na každém z nich liší, a tak co kus, to sběratelský kousek. Navíc, přispějete-li v rámci výstavy do sbírky na podporu Nadačního fondu Veroniky Kašákové, který pomáhá dětem z dětských domovů, můžete se stát jeho hrdými majiteli.

Každý 30. darující totiž vedle dobrého pocitu získá i nový reprezentační dres. Veškerý výtěžek poputuje na projekt RESTART, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Více o sbírce najdete na www.nfvk.cz. Kromě toho budete mít možnost napsat vzkaz také samotným fotbalistům. Přímo na centrálním náměstí nákupního centra Metropole Zličín jsou umístěny 3D dresy, na které mohou zájemci napsat, co mají na srdci. Tyto osobní vzkazy pak budou doručeny do Českého fotbalového domu v Lipsku a Hamburku. Zkraťte si čekání na fotbalovou událost roku a navštivte unikátní výstavu v Metropoli Zličín, která potěší a zaujme nejen fotbalové fanoušky. Pro více informací navštivte www.metropole.cz

Zdroj fotky (historie dresů české fotbalové reprezentace): Metropole Zličín Praha