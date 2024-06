Letní scéna Prahy 10 – Lovesong Orchestra

Pro výjimečné chvíle, výjimečná muzika. Čtyři DECHY a jeden BUBEN vás naplní štěstím a radostí, sladce rozbuší srdce. Napumpujeme vás nejžhavější energií a roztančíme každý vlásek na hlavě.

Lovesong Orchestra uvolňuje emoce. Tak jak je to u nadupané dechovky zvykem.

Políbeni múzou vyprávíme pravdivé příběhy o lásce ve všech jejích podobách. Vždy s nadsázkou a v Lovesong stylu. Je co poslouchat, na co tančit a na co se koukat.

Délka vystoupení: 75 min.

