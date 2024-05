Pražské domy – poznávací vycházka podle čísel popisných

Další poznávací vycházka Pražských domů, která se zabývá především architekturou, historií a uměním na Novém Městě Pražském, proběhne 8. června.

Návštěvníci prozkoumají oblast zvanou Petrská čtvrť. Podíváme se do jednoho z nejstarších pražských kostelů, do kostela sv. Klimenta. Kostel sice prošel řadou přestaveb, ale to, co se dochovalo z různých období, rozhodně stojí za vidění – například zbytky středověkých fresek či gotické a renesanční klenby.

Vycházka začíná ve 14:00. Sraz je před kostelem sv. Klimenta v ulici Klimentské.

Výklad poskytuje historik umění Jakub Synecký. Délka vycházky je přibližně 90-120 minut.