Pohádkový Den dětí ve Westfield Chodov

Oslavte svátek všech dětí s oblíbenou Princeznou na hrášku ve Westfield Chodov. V obchodním centru vás přivítají herci ze zbrusu nové filmové pohádky a nebude chybět velmi bohatý program plný soutěží a zábavy (nejen) pro všechny prince a princezny.

Přijďte si s celou rodinou užít doslova pohádkový Den dětí do obchodního centra na pražském Chodově. Letní terasa ve druhém patře obchodního centra Westfield Chodov se otevře všem dětským oslavencům i jejich doprovodu v sobotu 1. června ve 13 hodin a zavede návštěvníky do pohádkového království. Nové filmové zpracování oblíbené české pohádky vstoupí do kin 30. května a protagonisté zavítají za malými fanoušky přímo na Chodov. Na programu je autogramiáda Lucie Vondráčkové i dalších aktérů, jako je například představitelka hlavní role Jasmína Houf. O pohádkové zpívání s princem se postará muzikálový zpěvák Ladislav Korbel.

Malé princezny, princové i rytíři si ve výtvarných dílničkách budou moci vytvořit vlastní korunky a meče. Ti nejmenší mohou sáhnout po omalovánkách nebo razítkách, pro všechny jsou pak v průběhu odpoledne připraveny dva workshopy zaměřené na upcyklaci. Tam si budou zájemci moci vytvořit například vlastní praktický pytel na hračky.

Chybět nebude ani zkrášlovací koutek, kde si malé parádnice vyzkouší líčení a pokusí se vykouzlit účes na vznešené princeznovské hlavě. Rozhodně doporučujeme nezmeškat plesové tanečky a nácvik správného šlechtického chování. Samozřejmě nebudou chybět četné soutěže o hodnotné ceny.

Nakonec bude možnost vyfotit ve speciálním pohádkovém fotokoutku a zaznamenat tak toto skvělé rodinné odpoledne do rodinného alba. Po celou dobu akce bude hrát živá kapela. Vstup je samozřejmě zdarma.

Zdroj fotky: Westfield Chodov