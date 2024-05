Jaroslav Nejezchleba, známý spíše jako Olin Nejezchleba, po mnoho let vyhledávaný jako spolehlivý a zároveň zábavný „sideman“ mnoha zpěváků a frontmanů kapel (V. Mišík, I. Hlas, P. Kalandra, P. Skoumal, M. Prokop, Anna K, Čechomor a mnoha dalších), slaví 10. 1. 2025 své 65. narozeniny.

Na koncertě vystoupí celá řada muzikantů a přátel z KYBABU, ETC..., Malý Bobr a mnohých dalších kapel.

Jaroslav Nejezchleba se narodil 10. ledna 1960 v Kyjově. Vystudoval hru na violoncello na brněnské Státní konzervatoři. V době studií hrával s cimbálovou muzikou Písečan. V roce 1981 odešel do Prahy, kde nastoupil na post baskytaristy ve skupině Marsyas. Odtud přešel k Vladimíru Mišíkovi do Etc... a zůstal zde 18 let, až do roku 2003. S Vladimírem Mišíkem v té době hrával (a dosud hraje) ve volném akustickém sdružení Čunderground, s Petrem Kalandrou v jeho Blues Session a spolupracoval s celou řadou dalších hudebních osobností (namátkou Čechomor, Vlasta Redl, Petr Skoumal, Jan Burian, Michal Prokop, Ivan Hlas, Nerez, Jiří Bílý, Anna K., Radůza, Vlasta Třešňák a další).

V současné době hraje v Triu Ivana Hlase, je frontmanem své autorské kapely KYBABU, dále pak kapely Malý Bobr (Pocta Petru Skoumalovi), Blues Session a znovuobnovených ETC...