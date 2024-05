Kapucínský klášter a Hradčany

Nejprve si společně projdeme okolí Kapucínského kláštera – Brusnice, Lumbeho vila, Nový Svět, Loreta, Černínský palác, poté společně navštívíme klášter, kde nás provede řeholní bratr. Zájemci mohou navštívit i sousední Loretu.

Kapucínský klášter není běžně přístupný, je to nejstarší kapucínský klášter v Čechách. Byl založen generálem řádu Vavřincem z Brindisi roku 1600. Návštěvníci uvidí barokní betlém, který pochází z doby pravděpodobně kolem roku 1730, který se skládá z 48 plastik v životní velikosti. Poté prohlídka pokračuje v kostele Panny Marie Andělské, kapli sv. Kříže a Panny Marie, chóru, původní cele, chodbě kolem kostela, dvoře v 1. kvadratuře a refektáři (jídelně).

Rezervace vzniká pouze po uhrazení plného vstupného, na platbu je 24 h.

Vstupné: Dospělí 300 Kč, senioři 65+ 200 Kč , děti do 15 let 200 Kč, doporučený věk pro návštěvu minimálně 6 let, mladší děti po domluvě.

Maximální počet osob 20.