Den dětí v Přístavu 18600 – Vi.Tvor: Kde budeme bydlet?

V Přístavu 18600 se slaví Den dětí! Letos to hezky vychází na sobotu, tak dorazte se svými nejmenšími a klidně i těmi většími. Neděláme věkové rozdíly, každý z nás má v sobě přece jen ukryté nějaké to dítko.

Na co se můžete těšit?

16:00–17:00 loutková pohádka Kde budeme bydlet

tvořivý workshop z recyklovaných materiálů

dětské nápoje

Vi.TVOR Kde budeme bydlet

Medvěd architekt. Medvěd řemeslník. Medvěd bytový designer. Medvěd odborník na přírodní nemovitosti. Co se musí stát medvědovi, aby se vydal na cestu stavitelského poznání? Loutková pohádka o medvědovi, který putuje lesem a hledá vhodné místo k bydlení.

Věnováno všem, kterým chybí obydlí! Hrdina této pohádky je sice hodný, ale kvůli své hamižnosti se dostane do potíží. Letos nashromáždil tolik medu, že se s ním nevejde do domečku. Nezbývá mu nic jiného než hledat domeček nový. Cestou si rád nechá poradit od ostatních obyvatel lesa, ale rychle zjistí, že ne všichni to s ním myslí dobře. Nejdůležitější je pro něho ovšem jen jedno – včas se uložit k zimnímu spánku.

Určeno divákům od 3 let.