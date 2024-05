IN Gallery: Výstava Jonáš Czesaný Herní Instinkt

Malíř každodennosti, všedních dramat, melancholických meditací a civilistních námětů Jonáš Czesaný (1972) vnímá předmětnost prostřednictvím autorské intuitivní citlivosti. Výstava HERNÍ INSTINKT je úsilím autora zasahovat do náhodností skladeb, jemně je „moderovat“, vytvářet z nich dějová seskupení.

Jako dobře vybavený pozorovatel sleduje dění kolem sebe i v sobě. Ať jsou to kaštany odkazující na cyklicky se opakující stísňující roční dobu podzimu, nebo cigarety (Camelky a Marlborky), vykouřené na konkrétním místě v konkrétní čas. V obou případech jde o improvizované „soukromé vesmíry“, v nichž je přítomen autor se svým přemítáním o tom, co je a co v čase znamená přítomnost (být přítomen)? Zda je to kauzalita s logickými prvky vývoje mezi příčinou a důsledkem, nebo jen zpětně opodstatněná minulost, která zbavuje tíže, nebo ji naopak zakládá. Proti melancholii je tu kladena ironie banality. Výsměšná věcnost, kterou znají doslova všichni, ke každému však promlouvá jinak.

Vstupné dobrovolné.