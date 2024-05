She Happens, The Rockoons

Kapely She happens a The Rockoons vystoupí 17. května 2024 v pražském Kaštanu na scéně Unijazzu.

SHE HAPPENS

Když v létě 2021 covidem zmožená Mirela ležela doma a už nevěděla co by, dostala nápad, jak si prodloužit mládí – založením dívčí kapely! Což se v každý správný americký romantický komedii dělá už v 16. A tak se daly dohromady doktorka, architektka, zahradní architektka (!), projekťačka, makléřka a studentka jazzové kytary a vznikla tato kapela. Kapela s tak velkým potenciálem skládání vlastní tvorby, že si ho nejdřív musela vybít na natrénování několika coververzí…

THE ROCKOONS

pražská folk’n’rollová kapela

„Jsme pražský dívčí Beatles revival. Až na to, že jen ze čtvrtiny dívčí a dnes už hrajeme převážně vlastní písničky. Máme rádi vícehlasy, pivo a pokoncertní afterparty. Přijďte a posuďte sami!“