International Road Movie Festival 12. dubna v Edisonhub

Festivalové poklady, které v průběhu let rezonovaly mezi diváky International Road Movie Festivalu, míří do Prahy! 12. dubna uvede kino Edison Filmhub speciální edici „kraťasů“, dokument i celovečerní hraný film. Vyražte s námi na cestu do vzdálených zákoutí i známých míst a nechte se unést příběhy plnými dobrodružství a osobních proměn. Cena na jednotlivá představení je 150 Kč. Zvýhodněná akreditace na všechny projekce je za 400 Kč. Vstupenky již v prodeji na portálu goout.cz

Kompletní program: https://edisonfilmhub.cz/akce/festivaly/international-road-movie-festival

V rámci prvního bloku krátkých severských filmů se v pátek 12. dubna už v 15.30 hod představí například snímek švédského režiséra Erika Nylandera 12 000 km. Vypráví o partě lyžařů a snowboardistů, kteří se kvůli negativnímu vlivu na životní prostředí rozhodli dále necestovat letadlem. Namísto toho si za dopravní prostředky zvolili trajekty a vlaky, které je ze Stockholmu dopraví až za vysněným japonským prašanem. Na své cestě nejdelší vlakovou tratí dělají zastávky v odlehlých lesích Sibiře, vydávají se na průzkum nedotčených hor a na vlastní kůži zažívají ruskou pohostinnost. Sledujte s námi jejich cestu Zemí vycházejícího slunce, kterou provází humor, nečekaná setkání a impozantní freeridové sjezdy.

V pásmu uvádíme: Muž s kazetami / 2023 Olof Berghe, Švédsko, 37 min 12 000 km / 2019 Erik Nylander, Švédsko, 28 min Dave jde na západ / 2018 Joe O’Connor, Spojené království 20 min V 17.30 hod bude uveden originální cestovatelský stand up jednoho z nejpopulárnějších švédských komiků. Ve snímku Na vrchol Velkošvédska režiséra Bena Kersleyho spolu s Alem navštívíme malá švédská místa s jejich velkými monumenty. Nechte se ohromit gigantickými brambory, enormními věšáky a nadpozemskými kráječi sýrů. Na vrchol Velkošvédska / 2019 Ben Kersley, Švédsko, 60 min V 19 hod osobně představí režisér Thomas Marschall svou celovečerní road movie plnou překvapení o nedokonalosti vztahů Obyčejné bytosti. Sleduje kamarády Marthu a Alexe, které jsou více než cestou zaměstnaní sami sebou. Teprve když se do jejich malého sebestředného světa dostane skutečný život, skrze malého psa a jeho ponurého majitele, věci se dají do pohybu více, než by si přáli. „Mám nesmírnou radost, že se IRMF mezi tvůrci stává pomyslnou vstupenkou do světa větších filmových festivalů jako je například Berlinale. Není tomu jinak ani u režiséra Thomase Marschalla a my jsme rádi, že ho právě v Praze můžeme přivítat. Thomas bude divákům k dispozici také po filmu ke krátkému Q&A a já se těším, že této jedinečné možnosti využijí,“ dodává umělecký ředitel festivalu Ondřej Bíba. Obyčejné bytosti / 2021 Thomas Marschall, Rakousko, 75 min Druhé pásmo krátkých filmů uvede v 21.30 hod americký snímek Walla Walla režisérky Hayley Durelle. Příběh o dvou kamarádkách, které z rodného Idaha vyrazily na zdánlivě bezstarostný road trip po dálnici I–84, reaguje na verdikt Nejvyššího soudu USA, který zrušil federální právo na potrat a umožnil tak obnovení zákazu interrupcí v jednotlivých amerických státech. Společně s dalšími snímek akcentuje společenské bariéry, které každý den „stojí v cestě“ konkrétním lidem nebo skupinám. „Blok BE EQUAL! prezentuje práci filmařů, kteří ve své tvorbě tematizují aktuální společenské problémy, s nimiž se lidé v různých částech světa potýkají. Protože chceme ukazovat současné snímky, rozhodli jsme se, že bude tento blok nedílnou součástí festivalu. Do nadcházejícího ročníku se nám pod tímto labelem hlásí čím dál více filmů od mladých tvůrců a my jsme rádi, že jim můžeme skrze plátno dát prostor,“ říká výkonný ředitel festivalu Václav Martinovský. V pásmu uvádíme: Walla Walla / 2022 Hayley Durelle, Spojené státy americké, 26 min Překážky na cestě / 2022 Akanksha, Indie, 31 min Protagonistka / 2021 Sarah Carlot Jaber, Belgie, 14 min Vstupenky, akreditace a festivalová aplikace Vstupenky lze zakoupit jak na jednotlivé představení, tak také na celý festivalový den.