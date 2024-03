Víkend plný kreativity s nadací Pomozte dětem

Předposlední březnový víkend odstartuje akcí v nákupním centru Metropole Zličín Peříčkový týden – týden, kdy společně s kuřetem Pomozte dětem můžete finančně podpořit ty děti, které to v životě nemají jednoduché. Pro malé návštěvníky jsou připravené velikonoční dílničky, kde si za pomoci skautů vytvoří třeba vlastní placku s kuřetem, nebo rovnou své vlastní malé kuřátko. Zkusit si budou moci také pomocí žlutých peříček „opeřit“ samotné kuře Pomozte dětem.

V průběhu akce, která se odehraje 22.3. a 23.3. vždy od 9 do 21 hodin, budou u vchodu do nákupního centra na zájemce čekat skauti se žlutými kasičkami, do kterých bude možné přispět libovolnou částkou. Příspěvky z této sbírky poputují na pomoc ohrožených a znevýhodněných dětí v celé České republice. Více informací naleznete na www.metropole.cz