PÍSNĚ PLACHÉ I NELASKAVÉ

TROUPOVÁ & ČMUGROVÁ & ROMANOVSKÁ & ŠTOCHL

Gustav Holst (1874–1934) je proslulý svou orchestrální suitou Planety, další tvorba stojí poněkud ve stínu její popularity. V roce 2024 si připomeneme 150 let od jeho narození a 90 let od úmrtí. Na našem koncertě uvedeme jeho Čtyři písně pro hlas a housle a doplníme je podobným cyklem jeho krajana Ralpha Vaughana Williamse (1872–1958). Ani jeden z těchto cyklů nebývá u nás koncertě uváděn příliš často, ba patří spíše k dílům neznámým. Vnímáme i spojitost naší vlasti s Anglií, kde Antonín Dvořák sklízel četné úspěchy.

Spojení hlasu s jedním smyčcovým nástrojem však inspirovalo i řadu českých skladatelů, zazní proto nádherné, avšak zřídka uváděné Písně nelaskavé Petra Ebena (1929–2007) a dále skladby Milana Slavického (1947–2009) a vloni zesnulého Marka Kopelenta (1932–2023). Pro tento koncert jsme objednali novou skladbu pro celé obsazení koncertu u jednoho ze studentů posledního jmenovaného, skladatele Romana Z. Nováka (*1967).

Skladby jsme svěřili sopranistce Ireně Troupové, mezzosopranistce Sylvě Čmugrové, houslistce Anně Romanovské Fliegerové a violistovi Ondřeji Štochlovi, kteří mají bohaté zkušenosti s interpretací hudby 20. století, což slibuje nevšední a silný zážitek.

Program:

Gustav Holst: Four Songs for Voice and Violin

Ralph Vaughan Williams: Along the Field for Voice and Violin

Petr Eben: Písně nelaskavé pro alt a violu

Milan Slavický: Media Vita I pro soprán a violu

Marek Kopelent: Plaché stíny pro soprán a violu

Roman Z. Novák: skladba na objednávku spolku



Skladby budou uvedeny v originálech a doplněny českými titulky.

Účinkující:

Irena Troupová - soprán

Sylva Čmugrová - mezzosoprán

Anna Romanvská Fliegerová - housle

Ondřej Štochl - viola