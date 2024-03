Soften disHarmony, Petra Börnerová Trio

VSTUPNÉ: 200 KČ

PETRA BÖRNEROVÁ TRIO

Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje.

Jejich repertoár je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Skupinu je možné vidět v klubech, kavárnách ale i na festivalech. Na rozdíl od ortodoxně bluesové minulosti se dnes nechávají inspirovat též folkovými, jazzovými a rockovými podněty. Výsledkem je kultivované z jazz – blues vycházející písničkářství na špičkové instrumentální úrovni. S triem pravidelně vystupoval i maďarský zpěvák a hráč na foukací harmoniku Csaba Besenyei a slovenský baskytarista Peter Oberländer. V roce 2018 začal s triem vystupovat legendární slovenský baskytarista Fedor Frešo. Odehráli spolu několik významných vystoupení a natočili CD pod názvem LIVE 2018, které po Fedorově smrti věnovali jeho památce. Od roku 2021 do roku 2023 post baskytaristy obsadil známý severočeský hudebník a showman Jakub Fojtík. V roce 2024 začalo trio spolupracovat s kontrabasistou Tarasem Voloschukem (ex-Čechomor).

Petra Börnerová trio má za sebou stovky vystoupení nejen v ČR, ale i v zahraničí (HU, SK, PL, DE, AT, CH, IT, CRO a SRB).

Petra Börnerová – zpěv, akordeon

Tomáš Bobek Bobrovniczký – akustická a rezofonická kytara, zpěv

Tomáš Bobrovniczký jr. – bicí

SOFTEN DISHARMONY

Soften disHarmony je berounská hudební skupina hrající českou autorskou tvorbu, žánrově na pomezí jazzu, folku, rocku, worldmusic a jiných blízkých alternativně laděných stylů.

Vznikla v roce 2022 u Šárky a Míly v obýváku, a dále se rozrostla o kytaristu Pavla, basáka Petra a bubeníka Milana.

Autorkou většiny textů i hudby je Šárka, v nejnovějších písničkách se autorsky podílí i Míla. Značná část textů se zabývá mezilidskými vztahy, některé v sobě skrývají příběhy, často vycházející ze starých legend, oslavující vnitřní svobodu člověka, jiné vytváří snové obrazy čerpající z přírody a dokreslující atmosféru.

Kapela se cítí jako doma na příjemné klubové scéně i na open air festivalu.