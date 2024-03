LOMOZ, The Quarantines, Saving George

VSTUPNÉ: 200 KČ

LOMOZ

Humbuk-rocková kapela LOMOZ dodává muziku nejvyšší jakosti, rachotu, skřípění a poezie již i do vaší domácnosti.

O přízeň bojují a do širšího povědomí se snaží vetřít svým koncepčním albem Hmyzí Rapsodie.

SAVING GEORGE

Čtyřčlenná rocková kapela původně ze Smíchova. Prvním členem kapely je Filip František Červenka, kytarista, kterého můžete znát ze seriálu Most. Dalším členem je bubeník Jirka Nekovář, podle kterého skupina dostala název a kterého na koncertech opravdu nepřehlédneš. Do třetice všeho dobrého tu je kytarista Mejv. Bohužel v Sex Education nezářil, to je pouze shoda jmen. Jestli ale někde skutečně nahrazuje vlastnost reflektorů, je tomu tak právě na stagi. Důležitým nástrojem v rocku a obzvlášť tady je baskytara v rukou Davida Běhounka. Společně si říkají Saving George.

„Snažíme se tvořit kvalitní hudbu spojenou se zajímavou interpretací, texty a interakcí s publikem při koncertech.“

THE QUARANTINES

Jsme čtyři – žádný virtuozové, ale stejně nám to spolu šlape. Punk’s not dead.

„Hráli punk, jako nic světobornýho, ale mládež si to užívala, a to je hlavní.“