Rozum do kapsy, Banana Split a jeho Moralisté

alternative rock, reggae, country

ROZUM DO KAPSY

je kapela hrající tzv. „myslivecké regé“ přidává ryze české hudební motivy, které nenásilně odkazují k práci lesníků i k vůni samotného lesa.

BANANA SPLIT A JEHO MORALISTÉ

Nekorektní úderka.

Banana Split a Jeho Moralisté přinášejí úlevu od vážnosti současné politické situace odkazováním na kauzy už minulé, k tanci i poslechu.

We respect people like Noam Chomsky, Mr. Banana Split, Jean Beaudrillard,

Edward Said, Mojo Nixon, Jesus The Carpenter. We don´t respect many others.