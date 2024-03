Pragovka v dobách minulých / Neděle pro rodiny s dětmi

Pragovka v dobách minulých zavede malé účastníky a jejich rodiče na cestu do minulosti průmyslové budovy postavené před téměř 100 lety. Jak se v průběhu desetiletí změnila? Co se v ní vyrábělo? A jak se stala domovem desítek umělců/kyň? To vše a mnohem více se dozvíme na nadcházející rodinné neděli.





Kde: Pragovka Gallery (Kolbenova 923 / 34a, Praha 9, 190 00)

Kdy: 15:00 – 16:30

Věk: děti 6 až 13 let

Kapacita: 15 míst

Vstup na workshop je za dobrovolný příspěvek.

Nutná registrace předem do 15. 2. na edukace@pragovkagallery.cz