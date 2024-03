Walter Fischbacher Trio plays The Beatles

Původem Rakušan žijící v New Yorku Walter Fischbacher se kdysi dávno objevil v Česku a na Slovensku v kapele New York Jazz Cellula Laca Decziho. Později to bylo s vlastním triem, poté léta doprovázel různé americké nebo v New Yorku působící jazzové zpěvačky. Ve formátu samostatného klavírního tria hrávají energický moderní a současný jazz, kdy instrumentální mistrovství všech třech hudebníků není ani třeba zdůrazňovat.

V roce 2022 trio natočilo nové album, které je poctou nesmrtelné hudbě The Beatles, a je složeno z velice zajímavých a propracovaných aranží známých písniček této legendární kapely. S tímto programem nyní kapela vyráží na velké středoevropské turné, a jednou ze zastávek bude i klub Jazz Dock. Můžete se těšit na mimořádnou hráčskou souhru, instrumentální virtuozitu a geniální hudební materiál složený z toho nejlepšího, co světový rock a pop v historii nabídnul.