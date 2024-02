Hradčany: Rudolfinská a barokní Praha: Po stopách alchymistů

O co se jedná? Komentovaná prohlídka s průvodkyní v historickém kostýmu. Prohlídka vychází z velmi populárního žánru (ghost and alchemist tours), který je mezi cizinci v Praze velmi oblíbený. Mým cílem je učinit tuto prohlídku dostupnou pro místní, jak jazykově tak i cenově; běžná cena za osobu se u cizojazyčných prohlídek pohybuje kolem 500 Kč! Viz např:

https://www.getyourguide.com/s/?q=prague+ghost&searchSource=3

Moje cena je 300 Kč dospělý, 200 Kč děti 6-15 let, mladší děti zdarma

Doba trvání -1,5 h -2 h.

Rezervace je nejpozději 24 hodin předem, kontaktujte Eva Nová 777 897 951. Prosím nechoďte na místo bez rezervace, je to zbytečné.

Pojetí této túry může být různé. Já se snažím napodobit zábavu z dob minulých, kdy si lidé po večerech vyprávěli různé pověsti, legendy a příběh nejen o strašidlech. Tyto pověsti vycházely z toho, co se skutečně stalo (aspoň většinou), ale samozřejmě si lidé ledacos přibarvili, aby příběh byl napínavější a strašidelnější. Příběhy jsou určeny všem věkovým kategoriím, tak jak to bylo kdysi běžné, nevypráví je profesionální herečka, ale žena -spisovatelka (představuji sběratelku lidových pověstí Popelku Biliánovou v secesním kostýmu ze začátku 20. století), kterou fascinuje tajemno i magické kouzlo hradčanské i malostranské čtvrti.

Místo konání- Hradčany,, Malá Strana- začátek- Lví dvůr (u zastávky tramvaje Pražský hrad)

konec- Kellyxír s možností návštěvy věžičky a posezení s desetiprocentní slevou.

Bude se mluvit nejen o císařovi Rudolfu II. a jeho alchymistech (a pozor, alchymisté se zajímali i o jiné věci než o výrobu zlata!), ale i o pozdějších barokních skvostech. Zmíněn bude i pyšný šlechtic, který se se svým palácem pokoušel zastínit nejen Hrad, ale i samotnou Vídeň. Účastníci uvidí úchvatné poutní místo Loretu a velkolepý Strahovský klášter. V podhradí je možnost občerstvit se alchymistickými nápoji atp. s desetiprocentní slevou a vystoupat na Kelleyho vežičku. Není třeba se obávat davů turistů, trasa nicméně má mírné převýšení (jde se ale spíše dolů než nahoru).