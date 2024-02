Legendy a strašidla staré Prahy

O co se jedná? Komentovaná prohlídka s průvodkyní v historickém kostýmu. Prohlídka vychází z velmi populárního žánru (ghost tours), který je mezi cizinci v Praze velmi oblíbený. Mým cílem je učinit tuto prohlídku dostupnou pro místní, jak jazykově tak i cenově; běžná cena za osobu se u cizojazyčných prohlídek pohybuje kolem 500 Kč! Viz např:

https://www.getyourguide.com/s/?q=prague+ghost&searchSource=3

Moje cena je 300 Kč dospělý, 200 Kč děti 6-15 let, mladší děti zdarma

Doba trvání -1,5 h -2 h.

Rezervace je nejpozději 24 hodin předem, kontaktujte Eva Nová 777 897 951. Prosím nechoďte na místo bez rezervace, je to zbytečné.

Prohlídku provedu vždy, kdy bude nahlášena alespoň jedna osoba.

Pojetí této túry může být různé. Já se snažím napodobit zábavu z dob minulých, kdy si lidé po večerech vyprávěli různé pověsti, legendy a příběh nejen o strašidlech. Tyto pověsti vycházely z toho, co se skutečně stalo (aspoň většinou), ale samozřejmě si lidé ledacos přibarvili, aby příběh byl napínavější a strašidelnější. Příběhy jsou určeny všem věkovým kategoriím, tak jak to bylo kdysi běžné, nevypráví je profesionální herečka, ale žena -spisovatelka (představuji sběratelku lidových pověstí Popelku Biliánovou v secesním kostýmu ze začátku 20. století)

Účastníci budou moci objevit starou Prahu, jak ji dřív neviděli. Budou procházet uličkami, kouty a nádvořími Starého Města. Prohlídka začíná u Stavovského divadla a končí na Staroměstském náměstí, vede nově i přes bývalé židovské ghetto. Po prohlídce je možné posezení ve Skautském institutu vedle orloje.

Sraz je před hlavním vchodem do Stavovského divadla, u sochy sedící postavy v kápi. Procházka trvá 90–120 minut a končí na Staroměstském náměstí. Skupiny jsou do 15 (počet bez dětí do 6 let)lidí. Procházka je vhodná i pro děti. Doporučuji pohodlné boty a teplé oblečení.