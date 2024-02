Vše o znakování

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?

Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit.

Vysvětlíme si důležitost komunikačního procesu rodič-dítě a to aplikovaně i na ty nejmenší děti, cca od 6 měsíců. Díky informacím budete hned od začátku vědět, jak co nejefektivněji znaky učit a jestli je vaše dítě na znakování připraveno. Hravou formou se hned naučíte 16 znaků, takže můžete trénovat ihned po příchodu domů! Získáte laminovaný přehled všech znaků, které jsou obsaženy v obou kurzech Znakujeme se zpěvem a hrou.

Seminář povede: Lenka Hájková, lektorka znakování BabySigns s mezinárodní certifikací a vlastní zkušeností se dvěma znakujícími dětmi

Cena: 890 Kč včetně materiálu materiály (pracovní sešit a seznam znaků)

