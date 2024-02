Mahan Mirarab Band

Hudba Mahana Miraraba mluví upřímnou řečí. Spojuje evropskou komorní hudbu se současným jazzem, a za pomoci této fúze se snaží vytvořit jedinečnou interpretaci íránské klasické hudby. Jako představitel nové generace migrujících hudebníků v Evropě rozšiřuje zvukové hranice hudební scény a zasazuje se o větší rozmanitost a kvalitu. Jeho cílem je představit blízkovýchodní kulturu ve spojení s jazzem, a oba světy zasadit do nového kontextu.

Skladby Mahana Miraraba odrážejí bohatý hudební slovník a hluboké znalosti různých stylů. Jazz pro něj není jen hudba, ale filozofie ztělesňující identitu a solidaritu. Přináší silné vlivy ze svého kulturního prostředí a prostřednictvím jazzu nachází svůj vlastní jedinečný přístup, který překračuje tradiční konvence. V roce 2022 vystoupil na více než 70 koncertech po celém světě a vydal své zatím poslední album "Say Your Most Beautiful Word".