Jak zadržovat dech - Noc divadel (s dramaturgickým úvodem)

Když balancujete nad propastí, nakonec do ní jednoho dne spadnete. To snad musí být citát. Neřekl to někdo důležitý? Temně vtipné drama, která nabízí epický pohled na to, jak se dnes žije, a odkrývá pravou cenu dosud uznávaných hodnot.

Představení předchází dramaturgický úvod od 18:15, který se bude konat vedle ve vinárně 11:11.